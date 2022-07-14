https://news.day.az/society/1478657.html Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие - ФОТО
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на проходящем через город участке автодороги Баку - Губа, около Сумгайытского парка технологий.
Согласно информации, крупногабаритная фура столкнулась с автомобилем марки Mitsubishi. В результате аварии 5 человек, находившихся в легковой машине, получили телесные травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.
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