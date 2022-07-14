Плановых мест в вузах в 2022 году на 4 тыс. больше, чем в 2021-м

Плановых мест в вузах Азербайджана в 2022 году на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ожидается, что результаты второй попытки вступительных экзаменов в вузы будут лучше, чем итоги первой.

"Ситуация с конкурсом зависит не только от проходных баллов. Плановые места также играют важную роль. Плановых мест в вузах в этом году на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. По некоторым специальностям наблюдается рост числа плановых мест", - сказала Аббасзаде.