В Сиязане автомобиль сбил 10-летнего мальчика

В Сиязане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Жителя поселка Сукенары Сафаралиева Гусейна Тасалы оглу 2013 года рождения сбил автомобиль. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

По факту ведется расследование.