https://news.day.az/society/1478727.html В Сиязане автомобиль сбил 10-летнего мальчика
В Сиязане автомобиль сбил 10-летнего мальчика
В Сиязане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Жителя поселка Сукенары Сафаралиева Гусейна Тасалы оглу 2013 года рождения сбил автомобиль. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму.
По факту ведется расследование.
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