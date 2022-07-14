https://news.day.az/society/1478741.html Из здания «Азерсу» украли счетчики
Из здания «Азерсу» украли счетчики
Из здания Управления Абшеронского водоканала ОАО "Азерсу" были украдены счетчики воды.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ночь на 7 июля в Абшеронское РУП поступило заявление о хищении 50 единиц счетчиков воды из здания Управления Абшеронского водоканала, расположенного на территории города Хырдалан.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении кражи ранее судимые Н.Гулиев, житель города Хырдалан, и Т.Ализаде, житель Тертерского района.
Ведется расследование.
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