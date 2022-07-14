https://news.day.az/society/1478758.html В некоторых местах температура достигнет 43 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых местах температура достигнет 43 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых районах Азербайджана до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 37-40°, местами 42-43°, в горах-30-33°.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, скорость западного ветра будет достигать 15-18 м/с, с вечера 14 июля до утра 16 июля, с вечера 17 июля до 20 июля в отдельных местах - 20-25 м/с.
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