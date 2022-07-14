ВОЗ дала Азербайджану рекомендации в связи с коронавирусом

ВОЗ дала рекомендации на осенний сезон в связи со второй бустер-дозой вакцины от COVID-19.

Как передает Day.Az, основываясь на текущей ситуации с вакцинацией против COVID-19, текущей и прогнозируемой эпидемиологии заболевания и данных ВОЗ об эффективности вакцины против штамма омикрон в Европейском регионе, Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации (ЕТКГЭ) рекомендует государствам-членам организации активизировать усилия по вакцинации первыми двумя дозами вакцины против COVID-19 и 1-й бустер-дозой соответствующих групп в соответствии с местной стратегией вакцинации.

Тем не менее, страны должны предпринять эти шаги, чтобы обеспечить дополнительную защиту, минимизировать риск серьезных заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19, а также максимально повысить устойчивость услуг в сфере здравоохранения:

• Введение второй "бустер-дозы" лицам со средней и тяжелой степенью иммунодефицита старше 5 лет и лицам, находящимся с ними в тесном контакте;

• введение второй "бустер-дозы" лицам групп особого риска, включая пожилых людей, работников здравоохранения и беременных женщин;

• в возможных случаях рассмотрение совместного применения вакцин против COVID-19 и сезонного гриппа.

Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения поделилось последними рекомендациями по вакцинации от COVID-19 с местными партнерами в области здравоохранения.