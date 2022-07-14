Вниманию поступающих в вузы

Вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей, запланированные Государственным экзаменационным центром на 20 и 21 июля, с учетом числа зарегистрированных абитуриентов будут организованы в один день - 21 июля.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 10:00.