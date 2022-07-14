В Азербайджане еще одна группа ветеранов войны обеспечена высокотехнологичными протезами

В Азербайджане с декабря 2020 года 338 инвалидов войны обеспечены 324 высокотехнологичными протезами четвертого поколения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, 14 июля в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при минтруда еще одна группа инвалидов войны была обеспечена высокотехнологичными современными протезами четвертого поколения.

В сообщении отмечается, что по поручению Президента Ильхама Алиева министерство с декабря 2020 года проводит работу по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами. До сегодняшнего дня 338 высокотехнологичными протезами четвертого поколения обеспечены 324 человека. Из них 124 человека являются инвалидами первой Карабахской войны, 200 человек - ветеранами Отечественной войны.

В целом процесс обеспечения протезами ветеранов Отечественной войны близится к завершению, отмечается в сообщении министерства.