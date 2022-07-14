Сколько землетрясений было в этом году в Азербайджане?

Научно-технический совет Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА провел собрание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на НАНА, генеральный директор Центра, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли рассказал о главных вопросах, стоящих на повестке.

Глава Бюро исследования землетрясений, доктор философии по наукам о Земле Саида Исмайлова отметила, что за шесть месяцев этого года Бюро зафиксировало 5747 подземных толчков, 1802 из которых - местные (территория Азербайджана), 1617 - региональные и 1627 - дальние землетрясения.

Отметим, в первом полугодии 2022 года на территории Азербайджана было зарегистрировано 20 землетрясений магнитудой более 3. В Азербайджане и на прилегающих к нему территориях было зафиксировано 7 ощутимых землетрясений.