https://news.day.az/society/1478849.html Автомобиль Azersun Holding подорвался на мине в Джебраиле
Автомобиль Azersun Holding подорвался на мине в Джебраиле
14 июля на неразминированном участке территории села Даг Тумас Джебраильского района грузовой автомобиль подорвался на мине.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
Грузовик TM 62 P, принадлежащий ООО Azersun Holding, подорвался на противотанковой мине.
Пострадавший в результате взрыва водитель - житель Имишлинского района Мамедов Шамиль Фарахим оглу, 1996 года рождения, был доставлен в районную больницу.
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