Гражданин Турции подорвался на мине в Ходжавенде

Около 14:00 14 июля в прокуратуру Ходжавендского района поступила информация о том, что гражданин Турции Ялпир Йылдырай, 1987 года рождения, подорвался на мине в районе освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района.

Как сообщили Day.Az в районной прокуратуре, в ходе предварительного следствия было установлено, что Йылдырай, который работал водителем экскаватора в строительной компании, во время ремонтно-строительных работ в этом районе получил травмы различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.