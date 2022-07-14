Водитель подорвавшегося на мине в Джебраиле грузовика получил тяжкие телесные повреждения

Около 13:00 14 июля в прокуратуру поступила информация о том, что Шамиль Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Джебраильского района.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Джебраильского района, в ходе предварительного расследования было установлено, что водитель ООО Azersun Holding Шамиль Мамедов получил тяжкие телесные повреждения в результате подрыва управляемого им грузового автомобиля на противотанковой мине на территории села Даг Тумас Джебраильского района.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.