Бесплатная парковка в CinemaPlus

Тех зрителей, которые купят билет на сеанс, начинающийся после 22:00 в CinemaPlus, расположенном в Торговом центре 28 Mall, ждет приятный сюрприз - бесплатная парковка!

Для этого необходимо приобрести в кассе кинотеатра билет, сохранить его до конца сеанса и предъявить работнику парковки Торгового центра на выезде, передает Day.Az.

Кинотеатр CinemaPlus 28 Mall расположен на 5-м этаже торгового центра 28Mall. Кинотеатр состоит из 6 залов и 885 мест.

Незабываемые впечатления от кинотеатра оставит посещение зрителя в Platinum Movie Suites. Концепция данного премиум-зала предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.