https://news.day.az/society/1478866.html Неделя кэшбэка в CinemaPlus
Неделя кэшбэка в CinemaPlus
В сети кинотеатров CinemaPlus с 13 по 19 июля пройдет акция - Неделя кэшбэка, передает Day.Az.
Capital Bank для пользователей Birbank и BirKart предоставляет уникальную возможность отдыхать в кинотеатре и получать 30-процентный кэшбэк.
Покупая билеты в кино и продукцию в экпресс-баре, владельцы дебетовых карт VISA и такситных карт от Birbank смогут воспользоваться данной услугой.
Минимальная сумма транзакции в рамках банковской операции не установлена. Максимальный кэшбэк, который клиент может заработать в рамках кампании, составляет 100 манатов.
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