Растет ли количество зараженных коронавирусом в Азербайджане?
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В Азербайджане выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом, 62 человек вылечились, скончались трое.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.