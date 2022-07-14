https://news.day.az/society/1478871.html Растет ли количество зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Растет ли количество зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом, 62 человек вылечились, скончались трое.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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