Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2117 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 513, вторую дозу получили 206 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1213, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 185 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 785 739, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 360 446, вторую дозу получили 4 855 736 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 318 716, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 250 841 человек.