В Азербайджане внимание к семьям шехидов и инвалидам войны является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что в Азербайджане постоянно принимаются меры по улучшению жилищно-бытовых условий и повышению социального благосостояния семей шехидов.

"Государство постоянно принимает последовательные и целенаправленные меры в этом направлении. Как отметил Президент Ильхам Алиев, внимание, проявляемое в Азербайджане к семьям шехидов, гази и людям, пострадавшим от войны, действительно может считаться образцовым. Азербайджан - одна из немногих стран, где семьям шехидов, инвалидам войны уделяется большое внимание и забота, им предоставляются квартиры и автомобили", - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день более 13 тысяч человек из этой категории населения обеспечены жильем, а 7 400 человек - легковыми автомобилями.

"Это большая цифра. Стоящие в очереди участники и ветераны первой Карабахской войны в ближайшее время будут полностью обеспечены жильем.

Все это свидетельствует об успешной реализации социальной политики в Азербайджане. Государство предпринимает важные шаги для дальнейшего повышения благосостояния людей этой категории. И это внимание и забота будут продолжены и в дальнейшем", - сказал Мамедов.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов заявил Trend, что государство всегда уделяет внимание семьям шехидов и гражданам, потерявшим здоровье на войне.

"Встречи Президента Ильхама Алиева с нашими военнослужащими, ранеными во время Отечественной войны, дача поручений на месте для решения тех или иных проблем являются наглядным проявлением этой заботы. Глава государства на всех совещаниях дает поручения чиновникам внимательно относиться к проблемам семей шехидов и инвалидов войны. В соответствии с распоряжениями главы государства реализуются многие государственные программы по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны.

Так, каждой семье шехида выплачено единовременное пособие в размере 11 тысяч манатов, назначено ежемесячное пособие. Всем инвалидам в зависимости от степени инвалидности выплачиваются страховые средства, назначаются пенсии. Реализуется государственная программа по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны. В рамках этих программ более 12,5 тысячи семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены жильем или частными домами. Эта программа предусматривает обеспечение жильем всех семей шехидов и инвалидов войны до 2025 года. Инвалидам Карабахской войны предоставлено более 7 500 легковых автомобилей, и реализация этой программы продолжается. Расходы на образование детей шехидов покрываются государством, для них организуются оздоровительные лагеря.

Распоряжением главы государства создан Фонд YASAT, и за счет пожертвований, поступающих в фонд, проводится реабилитация инвалидов, организуется их лечение за рубежом. Граждане, потерявшие конечности, обеспечиваются высокотехнологичными протезами. Также государство создает реабилитационные центры, в которых организуется лечение тысяч ветеранов", - сказал Бадамов.