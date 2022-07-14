Массовое отравление на траурной церемонии в Гёйчае
В Гейчайском районе зарегистрировано массовое пищевое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на траурной церемонии матери жителя села Гаджиагабейли Азера Гулиева.
Около 20:00 состояние около 15 человек резко ухудшилось. Эти люди с признаками диареи и рвоты были срочно доставлены в Центральную больницу Гейчайского района. В настоящее время принимаются меры по их обследованию и лечению.
Чем именно отравились люди, пока точно не известно, но среди них есть и дети. Состояние пострадавших нормальное, их лечение продолжается.
По данному факту Прокуратурой Гейчайского района проводится расследование.
Имена отравившихся жителей села Гаджиагабейли района:
Эминова Асли Паша гызы (1966);
Ибрагимова Кифаят Мугдат гызы (1965);
Каримова Айбаниз Ибрагим гызы (1987);
Мириева Ифрат Идрис гызы (1962);
Гулиева Эсмира Ракиф гызы (1985);
Нуриева Урфат Этибар гызы (1987);
Гулиева Ильхама Башир кызы (1970);
Гулиева Нушаба Башир гызы (1979);
Гулиева Аида Башир гызы (1979);
Другие отравленные люди - жители деревни Ениарх. Их имена следующие:
Гулиев Тургут Азер оглу (2007);
Гулиева Айдан Азер гызы (2005);
Гулиева Зейнаб Енгибар гызы (2005);
Гулузаде Гюльшан Эльсевер гызы (2020);
Гулузаде Айшан Эльсевер кызы (2020);
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