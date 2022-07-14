Массовое отравление на траурной церемонии в Гёйчае

В Гейчайском районе зарегистрировано массовое пищевое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на траурной церемонии матери жителя села Гаджиагабейли Азера Гулиева.

Около 20:00 состояние около 15 человек резко ухудшилось. Эти люди с признаками диареи и рвоты были срочно доставлены в Центральную больницу Гейчайского района. В настоящее время принимаются меры по их обследованию и лечению.

Чем именно отравились люди, пока точно не известно, но среди них есть и дети. Состояние пострадавших нормальное, их лечение продолжается.

По данному факту Прокуратурой Гейчайского района проводится расследование.

Имена отравившихся жителей села Гаджиагабейли района:

Эминова Асли Паша гызы (1966);

Ибрагимова Кифаят Мугдат гызы (1965);

Каримова Айбаниз Ибрагим гызы (1987);

Мириева Ифрат Идрис гызы (1962);

Гулиева Эсмира Ракиф гызы (1985);

Нуриева Урфат Этибар гызы (1987);

Гулиева Ильхама Башир кызы (1970);

Гулиева Нушаба Башир гызы (1979);

Гулиева Аида Башир гызы (1979);

Другие отравленные люди - жители деревни Ениарх. Их имена следующие:

Гулиев Тургут Азер оглу (2007);

Гулиева Айдан Азер гызы (2005);

Гулиева Зейнаб Енгибар гызы (2005);

Гулузаде Гюльшан Эльсевер гызы (2020);

Гулузаде Айшан Эльсевер кызы (2020);