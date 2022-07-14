Великий проект века: засыпка Биби-Эйбатской бухты

Нефтяные вышки на Биби-Эйбате появились раньше, чем во всех других местах. Потому что именно там была пробурена первая в мире нефтяная скважина.

Для добычи нефти с морского дна бухты, где к началу ХХ в. было обнаружено большое месторождение, требовалось осушить бухту. Вопрос об осушении Биби-Эйбатской бухты начал обсуждаться с начала 1900-х гг., и в 1901 г. было принято положительное решение. Руководил работами по засыпке бухты польский инженер Павел Николаевич Потоцкий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, к 1918 г. была засыпана лишь половина площади бухты (выполнено до 70% работ), после чего работы были прекращены и забыты. Они были возобновлены только после советизации Азербайджана - в 1921 г., по инициативе С.М. Кирова. Это было невероятно сложно, потому что за годы гражданской войны героический труд по засыпке был практически сведен на нет.

18 февраля 1923 г. на вышке №17 буровой №5 с глубины 460 м забил фонтан. Эта скважина положила начало освоению морских нефтяных месторождений на дне Каспия.

Засыпка Биби-Эйбатской бухты: