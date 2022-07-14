Великий проект века: засыпка Биби-Эйбатской бухты

Нефтяные вышки на Биби-Эйбате появились раньше, чем во всех других местах. Потому что именно там была пробурена первая в мире нефтяная скважина.
Для добычи нефти с морского дна бухты, где к началу ХХ в. было обнаружено большое месторождение, требовалось осушить бухту. Вопрос об осушении Биби-Эйбатской бухты начал обсуждаться с начала 1900-х гг., и в 1901 г. было принято положительное решение. Руководил работами по засыпке бухты польский инженер Павел Николаевич Потоцкий.
18 февраля 1923 г. на вышке №17 буровой №5 с глубины 460 м забил фонтан. Эта скважина положила начало освоению морских нефтяных месторождений на дне Каспия.
1954. Нефтяные вышки в бухте Ильича
1994. Биби-Эйбатская бухта
1910 . Биби-Эйбат. Дамба для засыпки бухты
1910. Строительство дамбы
1910. Укладка камня на дамбе
1910-1911. Инженерное руководство работами по засыпке бухты. Крайний справа - Павел Потоцкий
1911 примерно. Построенная дамба
1911 примерно. Построенная дамба
1911. Каменный карьер, откуда брали камень для сооружения дамбы
1911. Общий вид на Биби-Эйбатскую бухту и построенная дамба
1911. Работы по засыпке бухты. Механизмы и узкоколейка
1911. Работы по засыпке бухты
1911-1912. Руководящий и инженерный состав
1912-1913. Дамба и засыпанная часть бухты
1914-1922. Работы по засыпке бухты
1918. Вид на Биби-Эйбат в районе бухты
1918. Так выглядела засыпанная часть бухты перед советизацией Азербайджана
1920-е годы. Вогонетки на узкоколейке, перевозящие камень и щебень для засыпки бухты
1920-е годы. Работы по засыпке бухты
1920-е годы. Работы по засыпке бухты
1920-е годы. Работы по засыпке бухты
1922. Работы по засыпке бухты
1922. Работы по засыпке бухты
1923. Митинг 8 августа по случаю годовщины открытия бухты Ильича
1925, 28 ноября. Фото С.Телингатера. Бухт Ильича, буровая. Биби-Эйбат
1925. Ударная бригада в Бухте Ильича
1925. Фото С.Телингатера. Бухта Ильича, Биби-Эйбат
1929. Вышки в Бухте Ильича
1930. май. Старые работники по засыпке бухты. Возможно, крайний справа П.Потоцкий
1930-е. Бухта Ильича
1931, 21 июля. Пожар в Бухте Ильича. Буровая 493
1931. 19 июля. Пожар в бухте Ильича
1931. Автонасосы подающие воду в рукава для тушения пожара в Бухте Ильича
1931. Бухта Ильича. Горящая буровая №493
1931. Бухта Ильича. Красноармейцы сооружающие вал у горящей буровой №493
1931. Отряды пожарных и саперов на пожаре в Бухте Ильича
1931. Пожар на буровой №493 в Бухте Ильича
1931. Пожар на буровой в Бухте Ильича
1932. Бухта Ильича. Вышки у моря.
1932. Бухта Ильича. Фонтанирование газом
1935. Фото из журнала №5 СССР на стройке. Выпуск посвящен 15-летию азербайджанской нефтяной промышленности