Наказаны лица, занимавшиеся незаконной охотой

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы охраны биоразнообразия, на территории Охотничьего Хозяйства "Varvara" были задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве Экологии и Природных Ресурсов.

Как сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, в ходе расследования было установлены личности браконьеров - это житель Мингячевира Кнан Саламов, жители Евлахского района Элияр Мусаев, Нариман Алекперов и Арзу Асланов.

"В отношении виновных лиц приняты соответствующие меры",- говорится в сообщении.