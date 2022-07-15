https://news.day.az/society/1478927.html Наказаны лица, занимавшиеся незаконной охотой
Наказаны лица, занимавшиеся незаконной охотой
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы охраны биоразнообразия, на территории Охотничьего Хозяйства "Varvara" были задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве Экологии и Природных Ресурсов.
Как сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, в ходе расследования было установлены личности браконьеров - это житель Мингячевира Кнан Саламов, жители Евлахского района Элияр Мусаев, Нариман Алекперов и Арзу Асланов.
"В отношении виновных лиц приняты соответствующие меры",- говорится в сообщении.
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