В Баку автомобиль сбил двух женщин

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Бинагадинском и Сабаильском районах Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оба инцидента были зафиксированы на участке дороги, не предназначенной для пешеходов.

Так, в поселке Биладжары автомобиль сбил Вердиеву Айнуру Вели гызы, 1974 года рождения.

Еще одно аналогичное событие произошло перед Ботаническим садом.

При переходе дороги машина сбила Гумбатли Севиндж Руфат гызы, 1992 года рождения.

Обе раненые в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение интенсивной терапии Больницы № 1.