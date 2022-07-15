https://news.day.az/society/1478935.html Массовая драка в Гяндже - есть погибший
Массовая драка в Гяндже - есть погибший
Массовая драка между соседями в Гяндже привела к гибели одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.
Все началось с того, что между двумя соседями возникла ссора.
Один человек, желая вмешаться в драку, сбил пытавшегося разлучить соседей Алима Мамедова автомобилем.
Алим Мамедов, 1952 года рождения был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался.
В ходе драки получившая травмы женщина была доставлена в больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
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