Массовая драка в Гяндже

Массовая драка между соседями в Гяндже привела к гибели одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.

Все началось с того, что между двумя соседями возникла ссора.

Один человек, желая вмешаться в драку, сбил пытавшегося разлучить соседей Алима Мамедова автомобилем.

Алим Мамедов, 1952 года рождения был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался.

В ходе драки получившая травмы женщина была доставлена в больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.