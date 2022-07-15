В Азербайджане задержан еще один генерал

В результате проведенной правоохранительными органами операции задержан еще один высокопоставленный сотрудник ГТК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, речь идет о начальнике Оперативно-следственного Управления органа генерал-майоре Масуме Расулове.

Отметим, что вышеупомянутый генерал начал работать в Государственном таможенном комитете в 2006 году. Его первая должность в органе - начальник Оперативного управления Главного управления по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела.

Напомним, что за последние дни в результате проведенных операций были задержаны несколько сотрудников ГТК. Среди них: директор объединения "Азертерминалкомплекс", генерал-майор таможенной службы Эхтирам Халилов, замначальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев и замначальника отдела по дорожным налогам Шукюр Сафаров.