Вниманию поступающих в докторантуру за рубежом

15 июля стартовал второй прием документов на 2022 год в рамках "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 гг.".

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в участии по приему документов приглашаются граждане Азербайджана, готовящиеся поступить в докторантуру по приоритетным направлениям зарубежных вузов и лица, обучающиеся в докторантуре за рубежом.

Последнее обращение - 1 сентября 2022 года.