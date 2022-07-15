https://news.day.az/society/1478980.html Вниманию поступающих в докторантуру за рубежом
Вниманию поступающих в докторантуру за рубежом
15 июля стартовал второй прием документов на 2022 год в рамках "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 гг.".
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в участии по приему документов приглашаются граждане Азербайджана, готовящиеся поступить в докторантуру по приоритетным направлениям зарубежных вузов и лица, обучающиеся в докторантуре за рубежом.
Последнее обращение - 1 сентября 2022 года.
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