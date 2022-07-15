В Баку найден военный боеприпас

На "горячую линию-112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на ул. Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку найден военный боеприпас.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

Как говорится в сообщении, на место была привлеченп оперативная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска МЧС.

Были приняты совместные меры безопасности с сотрудниками правоохранительных органов. Во время осмотра места происшествия было установлено, что боеприпасом являются два электрических детонатора и запал ручной гранаты UZRQM.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. На месте нахождения боеприпаса и близлежащей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.