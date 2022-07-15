Когда начинается месяц Мухаррам?

30 июля в Азербайджане начинается месяц Мухаррам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

По его словам, согласно календарю, представленному Шамахинской астрофизической обсерваторией, 30 июля-первый день месяца Мухаррам:

"В этот день заканчивается месяц Зуль-хиджа и начинается месяц Мухаррам. Это начало 1444 года по лунному календарю хиджры. Потому что месяц Мухаррам - первый месяц по календарю хиджры. День Ашура выпадает на 8 августа. День Арбаина - годовщина 40 дня мученической гибели Имама Хусейна выпадает на 17 сентября".