В Шабране подросток отравился рыбой

В Шабранском районе 15-летний мальчик отравился копченой рыбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.

Он отметил, что житель района Вюсал Мирзагулов 2007 года рождения внезапно почувствовал себя плохо после того, как съел дома копченую рыбу.

"Хотя он был госпитализирован в Шабранскую центральную районную больницу, лечение там не помогло. Подросток был доставлен в Клиническую детскую больницу №2 при КМЦ в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания. В настоящее время состояние мальчика стабильное", - сообщил Э.Хидаятоглу.