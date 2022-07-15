Скончался бывший замначальника Управления бульвара

Скончался советник президента Общества Красного Полумесяца Азербайджана Назим Меджидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил вице-президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана Гафар Аскерзаде. Он отметил, что болевший долгое время Назим Меджидов скончался в возрасте 62 лет.

Отметим, что Назим Меджидов, доктор философии по медицине, долгое время работал заместителем начальника Управления бульвара города Баку.