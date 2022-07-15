https://news.day.az/society/1479024.html Скончался бывший замначальника Управления бульвара
Скончался бывший замначальника Управления бульвара
Скончался советник президента Общества Красного Полумесяца Азербайджана Назим Меджидов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил вице-президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана Гафар Аскерзаде. Он отметил, что болевший долгое время Назим Меджидов скончался в возрасте 62 лет.
Отметим, что Назим Меджидов, доктор философии по медицине, долгое время работал заместителем начальника Управления бульвара города Баку.
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