Назначен главврач медучреждения Yeni Klinika

Приказом исполняющего обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугара Гурбанова главным врачом медицинского учреждения Yeni Klinika назначен анестезиолог Джавид Пашаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее Пашаев работал заведующим отделением анестезиологии и хирургии, заместителем главного врача в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi.

Представляя коллективу Yeni Klinika нового главврача, Гурбанов отметил, что Пашаев давно и эффективно работает в сфере здравоохранения, и выразил уверенность в том, что это будет иметь важное значение в дальнейшем развитии медучреждения в соответствии с современными требованиями.

Отметим, что Пашаев окончил факультет лечебного дела Азербайджанского медицинского университета.

В 2005-2007 годах начал трудовую деятельность в Клиническом медицинском центре. С 2009 по 2010 год работал анестезиологом в клинике Avrasiya, а в 2011-2014 годах - анестезиологом-реаниматологом в Центральной больнице нефтяников.