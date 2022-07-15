https://news.day.az/society/1479037.html Вниманию поступающих в магистратуру!
Вниманию поступающих в магистратуру!
15 июля, в 12:00, в Азербайджане началась электронная регистрация для поступления в магистратуру.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве образования.
По данным ведомства, для того, чтобы подать заявку нужно зарегистрироваться на портале https://portal.edu.az и выбрать услугу "Регистрация для обучения в высших и средних специальных учебных заведениях". После регистрации на открывшейся странице можно подтвердить свои личные данные, а также добавить необходимые документы.
Электронная регистрация завершится 25 июля, в 12:00.
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