https://news.day.az/society/1479045.html В Баку на берегу моря загорелся контейнер
В Баку на берегу моря загорелся контейнер
Недалеко от Зыхского шоссе в Хатаинском районе столицы вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, информация о возгорании поступила на горячую линию МЧС "112". Сразу же после получения информации на место были привлечены противопожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
По предварительной информации, возгорание произошло в контейнере на берегу моря. В результате оперативного вмешательства противопожарных подразделений пламя было локализовано и потушено в короткие сроки.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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