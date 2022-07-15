В Баку на берегу моря загорелся контейнер

Недалеко от Зыхского шоссе в Хатаинском районе столицы вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, информация о возгорании поступила на горячую линию МЧС "112". Сразу же после получения информации на место были привлечены противопожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной информации, возгорание произошло в контейнере на берегу моря. В результате оперативного вмешательства противопожарных подразделений пламя было локализовано и потушено в короткие сроки.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.