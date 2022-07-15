В Азербайджане вновь введут масочный режим?

Общеизвестно, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией приходится на осенние месяцы. Все шаги в борьбе с коронавирусом должны предприниматься в соответствии с приобретенным опытом.

Об этом сказал Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Рашад Махмудов, передает Day.Az.

По его мнению, вероятность введения строгого карантинного режима невелика.

"Хотя уровень инфицирования коронавирусом в европейских странах невелик, сегодня в некоторых из них использование масок в общественном транспорте является обязательным, и люди это понимают и принимают. Потому что маска является фактором, снижающим вероятность распространения коронавирусной инфекции. Поэтому если осенью будет зафиксирован рост инфицирования, то может актуализироваться вопрос использования масок, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Махмудов.

Депутат также отметил важность вакцинации от COVID-19.

По его словам, чтобы обезопасить людей во время коронавируса, необходимо вовремя вакцинироваться.

"Поэтому сегодня я как врач обязан заявить о необходимости вакцинации", - сказал Махмудов.