В Азербайджане еще 170 членам семей шехидов и ветеранам предоставлены активы в рамках программы самозанятости

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает оказывать соответствующую поддержку семьям шехидов и ветеранам в рамках программы самозанятости.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 15 июля в рамках соответствующей программы группе ветеранов были переданы товары и материалы для выбранных ими направлений бизнес-деятельности.

Благодаря этому они создали свои небольшие фермы и предприятия. За последнюю неделю агентство передало соответствующие активы 170 гражданам из этой категории, отмечается в сообщении.

В целом с начала года агентство обеспечило привлечение 915 семей шехидов, ветеранов и членов их семей к участию в программе самозанятости и создание для них небольших фермерских хозяйств.