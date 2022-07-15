В Баку наблюдается пылевой туман

Согласно данным автоматических станций, сегодня в Низаминском районе Баку дисперсные частицы пыли превысили норму в 1,5, Сабаильском-в 1,4, Хатаинском - в 1,6 раза.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, наблюдаемые пыльные погодные условия носят локальный характер:

"Пылевые массы, образующиеся на верхней сухой поверхности почвы под воздействием сильного северо-западного ветра, распространяются в окружающую среду".

Гюльшад Мамедова отметила, что ветреная погода сохранится до конца дня:

"Ожидается, что с вечера 17 июля вновь усилится северный ветер, и поэтому количество пыли в воздухе будет превышать норму до вечера 19-го июля", - говорится в сообщении.