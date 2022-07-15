В бакинском кафе украли 7000 манатов

В Баку у посетителя кафе украли из сумки 7 тыс. манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 42-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступило заявление о краже 7000 манатов из сумки жителя Баку Э.Микаилова в одном из местных кафе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель города Баку Дж.Гасанов, подозреваемый в совершении кражи. Расследование по факту продолжается.