https://news.day.az/society/1479070.html В бакинском кафе украли 7000 манатов
В бакинском кафе украли 7000 манатов
В Баку у посетителя кафе украли из сумки 7 тыс. манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 42-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступило заявление о краже 7000 манатов из сумки жителя Баку Э.Микаилова в одном из местных кафе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель города Баку Дж.Гасанов, подозреваемый в совершении кражи. Расследование по факту продолжается.
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