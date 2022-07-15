В Баку дети разбили стекло движущегося поезда Баку-Сумгайыт

В Баку несовершеннолетние забросали поезд камнями и разбили стекло вагона.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в Сабунчинском районе был закидан камнями скоростной поезд Баку-Сумгайыт. В результате в одном из вагонов было разбито стекло и возникла реальная опасность для жизни пассажиров. В то же время данная ситуация вызвала задержку в движении поезда.

Виновные в инциденте установлены и задержаны. Поскольку ими оказались несовершеннолетние лица, их вместе с родителями доставили в отделение полиции.

С согласия родителей у виновников инцидента были взяты объяснительные. С родителями были проведены профилактические беседы.