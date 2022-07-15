В Сумгайыте арестованы автохулиганы

В Сумгайыте задержаны водители, которые периодически совершали автохулиганство, нарушая правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни других участников движения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции, были выявлены и задержаны водители - Исмаил Мусабейли и Азер Керимов.

Оба водителя устроили гонки с транспортными средствами, совершая автохулиганство на территории города. Их действия попали в объективы камер видеонаблюдения.

В отношении водителей Исмаила Мусабейли и Азера Керимова, задержанных на основании многочисленных жалоб жителей города и других водителей, были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в суд для рассмотрения.

Решением суда оба лица были арестованы в административном порядке сроком на 30 дней и лишены права вождения на год.