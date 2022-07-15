Начался прием заявок на студенческие кредиты

15 июля стартует прием заявок на образовательный студенческий кредит на первый семестр 2022-2023 учебного года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Абитуриенты и студенты могут подать нотариально заверенное заявление на получение образовательного кредита посредством электронной информационной системы (www.e-ttkf.edu.az). Прием заявок будет осуществляться ежедневно, включая праздничные и выходные дни.