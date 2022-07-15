https://news.day.az/society/1479080.html Начался прием заявок на студенческие кредиты
Начался прием заявок на студенческие кредиты
15 июля стартует прием заявок на образовательный студенческий кредит на первый семестр 2022-2023 учебного года.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.
Абитуриенты и студенты могут подать нотариально заверенное заявление на получение образовательного кредита посредством электронной информационной системы (www.e-ttkf.edu.az). Прием заявок будет осуществляться ежедневно, включая праздничные и выходные дни.
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