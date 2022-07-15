TƏBİB обратился в ВОЗ по поводу вакцины против ветрянки

"Мы подняли вопрос перед Всемирной Организацией Здравоохранения в связи с включением вакцины против ветрянки в Национальный календарь вакцинации. Потому что определение календаря прививок осуществляется на основании рекомендации ВОЗ".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала советник отдела организации охраны здоровья матери и ребенка департамента организации медицинской деятельности TƏBİB Шабнам Шахгелдиева.

Она сказал, что по сравнению с другими эта вакцина дорогая: "Крайне необходимо, чтобы вакцина против ветрянки была включена в Национальный календарь прививок. Потому что этот вирус в настоящее время широко распространен среди детей в нашей стране. Учитывая текущую ситуацию с прививками в Азербайджане, важно включить эту вакцину в Национальный календарь прививок".