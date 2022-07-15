Названо число участников конкурса Yüksəliş, прошедших в финал

Обнародовано число участников конкурса Yüksəliş ("Восхождение"), прошедших в финал.

В финальный этап конкурса прошли 116 человек, сказал в пятницу журналистам заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 80 процентов этих кандидатов - из Баку, а 20 процентов - из регионов.

"Среди участников, прошедших в финал - 17 женщин. Около 60 процентов кандидатов являются частными лицами, а 40 процентов - представителями государственного сектора. В отношении каждого участника также будет подготовлен его психологический портрет, который будет представлен ему в рамках конкурса", - сказал Гаджиев.