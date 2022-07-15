https://news.day.az/society/1479184.html В Азербайджане выросло количество зараженных COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выросло количество зараженных COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 155 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились, скончался один человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 794 247 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 874 человека вылечились, 9723 скончались, число активных больных - 650.
За прошедшие сутки проведено 2 410 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 996 835 тестов.
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