В Азербайджане выросло количество зараженных COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 155 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились, скончался один человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 794 247 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 874 человека вылечились, 9723 скончались, число активных больных - 650.

За прошедшие сутки проведено 2 410 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 996 835 тестов.