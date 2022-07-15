Суд вынес приговор генералу таможни Масуму Расулову

Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК Азербайджана Масума Расулова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ходатайство было удовлетворено, и в отношении Масума Расулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца.

Масум Расулов был задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.