https://news.day.az/society/1479265.html В Баку наблюдается задержка в движении 55 автобусов
В Баку наблюдается задержка в движении 55 автобусов
В Баку наблюдается задержка в движении автобусов по 7 маршрутам.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.
В направлении улица Микаила Усейнова - площадь Азнефть продолжаются задержки в интервалах движения 55 автобусов по 7 регулярным маршрутам - № 5, 6, 53, 88, 125, 127 и 205.
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