В Баку наблюдается задержка в движении 55 автобусов

В Баку наблюдается задержка в движении автобусов по 7 маршрутам.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

В направлении улица Микаила Усейнова - площадь Азнефть продолжаются задержки в интервалах движения 55 автобусов по 7 регулярным маршрутам - № 5, 6, 53, 88, 125, 127 и 205.