Реализован большой пакет реформ, охватывающий 3 миллиона 400 тысяч граждан
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Реализован большой пакет реформ, охватывающий 3 миллиона 400 тысяч граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на посвященном итогам первого полугодия текущего года совещании под председательством Президента Ильхам Алиева.

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