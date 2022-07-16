https://news.day.az/society/1479290.html Реализован большой пакет реформ, охватывающий 3 миллиона 400 тысяч граждан – Сахиль Бабаев
Реализован большой пакет реформ, охватывающий 3 миллиона 400 тысяч граждан – Сахиль Бабаев
Реализован большой пакет реформ, охватывающий 3 миллиона 400 тысяч граждан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на посвященном итогам первого полугодия текущего года совещании под председательством Президента Ильхам Алиева.
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