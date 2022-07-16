https://news.day.az/society/1479353.html Почему растет число зараженных COVID-19? - ВИДЕО
Почему растет число зараженных COVID-19? - ВИДЕО
В последние дни число зараженных коронавирусом увеличивается. Это вызывает тревогу у людей. Также люди задумываются над таким вопросом: почему количество больных увеличивается после длительного перерыва?
Как сообщает Day.Az, специалист-эксперт Минздрава Закир Гулиев констатирует, что это повышение связано с сильной инфекционной способностью новой мутации.
Закир Гулиев также обратил внимание на большую вероятность увеличения числа заражений в осенние месяцы.
Рекомендуется соблюдать гигиенические правила и максимально соблюдать социальную дистанцию, чтобы в будущем число зараженных не увеличилось.
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