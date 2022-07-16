Почему растет число зараженных COVID-19?

В последние дни число зараженных коронавирусом увеличивается. Это вызывает тревогу у людей. Также люди задумываются над таким вопросом: почему количество больных увеличивается после длительного перерыва?

Как сообщает Day.Az, специалист-эксперт Минздрава Закир Гулиев констатирует, что это повышение связано с сильной инфекционной способностью новой мутации.

Закир Гулиев также обратил внимание на большую вероятность увеличения числа заражений в осенние месяцы.

Рекомендуется соблюдать гигиенические правила и максимально соблюдать социальную дистанцию, чтобы в будущем число зараженных не увеличилось.