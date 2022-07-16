Началось медобследование семей, которые будут переселены в село Агалы

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) приступило к медобследованию членов семей, которые будут переселены в село Агалы.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в подведомственных Объединению Центре семейного здоровья поселка Масазыр и Абшеронской центральной районной больнице проходит медицинское обследование 41 семья (201 человек), которая будет переселена в село Агалы Зангиланского района (проект "Умное село").

Основной целью медобследования является определение общего состояния здоровья граждан, которые будут переселены на освобожденные от оккупации территории.

На первом этапе медобследование взрослых и детей начали проводить семейные врачи. Граждане сдают биохимические лабораторные анализы, проходят ультразвуковое (УЗИ), электрокардиографическое (ЭКГ) и рентгенологическое (флюорографическое) обследование.

Отметим, что в селе Агалы будет действовать Центр семейного здоровья.