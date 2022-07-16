В Азербайджане около 2,5 тыс. членов семей шехидов и ветеранов обеспечены работой

За прошедший период к "Марафону занятости", проводимому министерством труда и социальной защиты населения с июня прошлого года, присоединились 654 работодателя.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в рамках этой акции, направленной на поддержку занятости членов семей шехидов и ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, было представлено 4 585 вакансий.

В сообщении отмечается, что по этим вакансиям уже обеспечены работой около 2 500 человек, из них 2 044 - ветераны, а остальные граждане - члены семей шехидов.