https://news.day.az/society/1479394.html В Азербайджане около 2,5 тыс. членов семей шехидов и ветеранов обеспечены работой
В Азербайджане около 2,5 тыс. членов семей шехидов и ветеранов обеспечены работой
За прошедший период к "Марафону занятости", проводимому министерством труда и социальной защиты населения с июня прошлого года, присоединились 654 работодателя.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, в рамках этой акции, направленной на поддержку занятости членов семей шехидов и ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, было представлено 4 585 вакансий.
В сообщении отмечается, что по этим вакансиям уже обеспечены работой около 2 500 человек, из них 2 044 - ветераны, а остальные граждане - члены семей шехидов.
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