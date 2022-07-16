В Губе из дома похитили сейф с крупной суммой денег

В Губинский РОП обратился гражданин, который заявил, что дверь его дома взломали и выкрали сейф.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, на основании данного обращения сотрудниками полиции незамедлительно провели операцию, в результате которой по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Ниджат Наджафов и Лачын Саркаров.

В ходе следствия было установлено, что они проникли в дом потерпевшего и похитили сейф, в котором находились 125 000 манатов и 10 310 долларов.

По данному факту в райотделе полиции возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.