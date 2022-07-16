https://news.day.az/society/1479423.html Какой будет погода в воскресенье?
Какой будет погода в воскресенье?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 37-40, местами - 42-43, в горах ночью 10-15, днем - 27-32 градуса тепла.
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