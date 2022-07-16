В Азербайджане оштрафовали руководителей центров отдыха

Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими учреждениями Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает принимать меры по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил на побережье Каспийского моря и пляжах.

Как передает Day.Az, в ходе очередного рейда было выявлено, что в дымоходах трех центров отдыха, расположенных на побережье в Сумгайыте, не были установлены очистные фильтры для обезвреживания выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

За нарушение статьи 237.1 (нарушение экологических требований при вводе в эксплуатацию или в период эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов, не оснащенных очистными установками и оборудованием по обезвреживанию и использованию вредных веществ и отходов на уровне нормативов предельной допустимости) Кодекса об административных проступках АР в отношении руководителей данных объектов В.Рустамли, К.Джамалова и Р.Тапдыгова были составлены протоколы.

Кроме того, было установлено, что в Говсанский водоканал, протекающий вблизи поселка Ени Сураханы, из автомобиля ГАЗ-52 сбрасывались загрязненные воды.

За нарушение требований статьи 266.1 (загрязнение водных источников, используемых для снабжения питьевой водой и хозяйственно-бытовых нужд) КоАП на водителя данного транспортного средства Н.Худиева был составлен протокол.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.