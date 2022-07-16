В Азербайджане оштрафовали руководителей центров отдыха
Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими учреждениями Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает принимать меры по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил на побережье Каспийского моря и пляжах.
Как передает Day.Az, в ходе очередного рейда было выявлено, что в дымоходах трех центров отдыха, расположенных на побережье в Сумгайыте, не были установлены очистные фильтры для обезвреживания выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.
За нарушение статьи 237.1 (нарушение экологических требований при вводе в эксплуатацию или в период эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов, не оснащенных очистными установками и оборудованием по обезвреживанию и использованию вредных веществ и отходов на уровне нормативов предельной допустимости) Кодекса об административных проступках АР в отношении руководителей данных объектов В.Рустамли, К.Джамалова и Р.Тапдыгова были составлены протоколы.
Кроме того, было установлено, что в Говсанский водоканал, протекающий вблизи поселка Ени Сураханы, из автомобиля ГАЗ-52 сбрасывались загрязненные воды.
За нарушение требований статьи 266.1 (загрязнение водных источников, используемых для снабжения питьевой водой и хозяйственно-бытовых нужд) КоАП на водителя данного транспортного средства Н.Худиева был составлен протокол.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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